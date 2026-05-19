純烈の弟分として4月にメジャーデビューした4人組グループ・モナキが、21日発売の雑誌『JUNON』7月号（主婦と生活社）に登場する。【写真】列島縦断！モナキ旋風デビューシングル「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど』が大バズり中で、SNSで見ない日がない新星グループ・モナキが、まだ知らないそれぞれのキャラクターやエピソードを紹介。まったく想像していなかったという、大ブレイク中の今の気持ちをたっぷり語る。