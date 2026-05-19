俳優の庄司浩平が、21日発売の雑誌『JUNON』7月号（主婦と生活社）に登場し、3年前にEテレ『高校講座数学A』の師弟役として出会った湯浅弘一氏と再会する。【写真】にっこり笑顔でカレンダーを紹介する庄司浩平庄司は、推しにとって大切な“あの人”との心温まるトークを展開する特集「推したちのキズナ・トーク」に登場する。当時は俳優としての将来に悩み、「にっちもさっちもいかなかった」暗闇のなかで人生の解法を探して