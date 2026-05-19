5人組ダンスボーカルグループ・M!LKの佐野勇斗が、21日発売の雑誌『JUNON』7月号（主婦と生活社）に登場する。【写真】「なかなかやばい写真」“ピンク髪”で実家を公開した佐野勇斗子どものころから大好きだという『トイ・ストーリー5』に、日本語版声優として出演が決定し、夢をひとつひとつ叶えていく佐野。オーディション裏話から、夢を叶えた先で見つけた「誰かのために」という人生の新たな境地まで、自分を信じてまっす