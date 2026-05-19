◇東都大学野球最終週第1日中大6―5東洋大（2026年5月19日神宮）中大の4番・DHで先発した高橋徹平（2年＝関東第一）がアクシデントを乗り越え、主砲の役割を果たした。初回2死二塁から左前適時打、3回1死二塁でも左中間適時二塁打と2打点の活躍。「自分は今バットで貢献するしかないので、塁上の走者は全て還すつもりです」と胸を張った。6日の立正大2回戦で一塁手として送球を右目に当て、途中退場を余儀なくされた。診