ニューヨークの街角で、アマチュア相撲大会が開かれました。日本の国技がアメリカで形を変えながら新たな広がりをみせています。「ハッキヨイ！」週末、ニューヨークの街角に響く日本で聞きなれた掛け声。日本のアマチュア相撲の天皇杯ならぬ、アメリカの「エンパイアカップ」です。アメリカやカナダの相撲クラブから出場者が集まったこの大会は、去年に続き、今年で2回目。今では、全米でおよそ400人が競技に登録しているともいわ