阪神は19日、6月5日から3日間開催する「STADIUMHEROESDAYSupportedbyJoshin」の追加のイベント情報を発表した。甲子園球場外周では、メモリアルウォールにイベント限定ユニホームを身にまとった選手および、試合を支えるスタッフのビジュアルが掲載。ステージイベントでは、OBによる「スポーツをする楽しさ」をテーマにしたトークショーの開催が決定した。さらに元プロ野球審判員による「審判員講座」やOBのアカデ