（資料写真）バスケットボールＢリーグ１部（Ｂ１）の横浜ＢＣは１９日、ＦＥ名古屋のポイントガートの並里成（なりと）（３６）＝１７２センチ、７２キロ＝が加入すると発表した。背番号は「３３」に決まった。並里はゲームメーク能力に秀でたベテランガード。通算アシスト数は歴代２位の２８０８本で、今季も５６試合に出場した。並里はクラブを通じて「コーチ陣と選手たちをうまくつなぎながら、チームが一致団結できるよ