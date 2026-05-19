（資料写真）バスケットボールのＢリーグ１部（Ｂ１）の川崎は１９日、勝久ジェフリー監督（４５）が退任し、アソシエイトコーチに就任すると発表した。勝久氏は今季の開幕直後に不振のネノ・ギンズブルグ前監督（６３）に代わって指揮を執った。しかしチームの立て直しは難航し、１６勝４４敗で東地区１２位に沈んだ。クラブを通じて勝久氏は「目標に近づくことができなかったことは、私の責任。成績で（ファンの）皆さんに