3・4月、27試合に出場して打率.376、7本塁打、25打点の成績を残し月間MVPに輝いた阪神・佐藤輝明の勢いは5月に入っても止まらない。5月もここまで14試合に出場して、打率.327、4本塁打、7打点、OPSは1.105だ。4月30日のヤクルト戦から5月13日のヤクルト戦にかけて12試合連続出塁。15日の広島戦は安打と四球による出塁はなかったが、16日の広島戦では第1打席に適時打を放つと、第2打席に第11号ソロ。17日の広島戦でもライト前に