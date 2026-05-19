Image: Device/Casati et al. 2024年6月2日の記事を編集して再掲載しています。スイスのチューリッヒ工科大学で画期的な技術が開発されつつあります。科学誌『Device』に掲載された論文によれば、地球に降り注ぐ太陽エネルギー135個分（＊）を人工水晶に注ぎこんで、1000℃以上まで熱することに成功したそう。なぜ画期的って、ガラス・鉄・セメント・セラミックなど、現代文明を支えているさ