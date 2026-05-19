【モデルプレス＝2026/05/19】佐野勇斗（M!LK）が5月21日発売の小誌『JUNON』（主婦と生活社）7月号通常版に登場する。【写真】人気アイドルが声優務める「トイ・ストーリー」新キャラ◆佐野勇斗、人生の新境地明かす子どものころから大好きだという『トイ・ストーリー5』に、日本語版声優として出演が決定した佐野。夢をひとつひとつ叶えていく佐野の、オーディションの裏話から、夢を叶えた先で見つけた「誰かのために」という人