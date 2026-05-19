コンゴ民主共和国代表に日系3世のガエル・カクタも名を連ねた北中米ワールドカップ（W杯）で52年ぶりの出場を果たすコンゴ民主共和国が本大会のメンバー26人を発表した。プレミアリーグで活躍するDFアーロン・ワン＝ビサカ（ウェストハム／イングランド）やFWヨアヌ・ウィサ（ニューカッスル／イングランド）ら主力選手が順当に選出されたほか、日系3世のMFガエル・カクタ（AEL／ギリシャ）も名を連ねた。コンゴ民主共和国はザ