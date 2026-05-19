立石正広が1軍初昇格プロ野球、阪神のドラフト1位ルーキー・立石正広内野手が19日、プロ初の1軍昇格を果たした。同日の公示で出場選手登録され、虎党からは歓喜の声が続出した。創価大2年春に3冠王に輝いた立石。4年春も本塁打＆打点の2冠とし、昨年のドラフト会議では阪神、広島、日本ハムの3球団競合の末、阪神に入団した。大きな期待を背負ったルーキーイヤーだったが、開幕は2軍。ファーム・リーグは11試合出場で、28打