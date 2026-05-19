【モデルプレス＝2026/05/19】山中柔太朗（M!LK）と吉田仁人（M!LK）が5月21日発売の小誌『JUNON』（主婦と生活社）7月号通常版に登場する。【写真】M!LK山中が尊敬「肌がキレイ」と絶賛したスノメンバーの美肌ショット◆山中柔太朗＆吉田仁人、お互いへのリスペクト語る『JUNON』7月号では、特集『推したちのキズナ・トーク』を掲載。グループのメンバー同士はもちろん、芸人仲間、お世話になった先生や家族にも登場してもらい、