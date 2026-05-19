【モデルプレス＝2026/05/19】純烈の酒井一圭がプロデューサーを務める4人組男性グループ・モナキが5月21日発売の小誌『JUNON』（主婦と生活社）7月号通常版に登場する。【写真】バズリ中の純烈弟分「個性が出てる」と話題のシックな私服姿◆モナキ「JUNON」登場デビューシングル『ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど』がバズり中で、SNSで見ない日がない、話題の新星グループ、モナキ。まだまだ知らないそれぞれのキャラクター