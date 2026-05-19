【モデルプレス＝2026/05/19】元AKB48の加藤玲奈が5月18日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作りのパンを公開した。【写真】新婚の28歳元AKB「焼き色が食欲そそる」売り物級の手作りちぎりパン◆加藤玲奈、手作りのパン披露加藤は「今日は1人で黙々とパンを作りました」と記し、手作りしたパンの写真を投稿。型に敷き詰められたパンはふっくらと膨らみ、表面には綺麗な焼き色がついている。他にも、2種類ものパンを作ったよ