NBAのロサンゼルス・レイカーズに所属する八村塁選手が、自身が主導する次世代育成イベントに参加するため、8月に神戸を訪れる。神戸市中央区のジーライオンアリーナ神戸で8月4日と5日の2日間にわたって開催されるのは、バスケットボールの次世代育成プログラム「Daiichi Life Group Presents BLACK SAMURAI KOBE CAMP」。関西での開催は初めて。（画像提供：One Bright KOBE）イベントは、八村選手が世界の舞台で培った経験