記事ポイント将来の気候を人工気象室で再現し、実大住宅で温度・湿度・消費電力量を実測した国内初の取り組み約60年後の夏季でも全館空調システム『エアロハス』は快適な室内温湿度を維持することが確認された将来気候の夏季は除湿エネルギー増加により消費電力量が現在の約1.5倍になる可能性が示された パナソニック ホームズと芝浦工業大学（秋元 孝之教授、小金井 真特任教授）が、約60年後の気候条件が住宅の温熱環境・空