記事ポイント漫画家・大友克洋氏が約3年かけて描き下ろした銀座駅パブリックアートの原画を、高精細ジークレー版画として限定250部で販売大友氏直筆サイン＆エディションナンバー入り、税込250,000円CREARE ART公式オンラインストアでの購入者には非売品パンフレットが付属、期間限定で送料無料キャンペーンを実施中 『AKIRA』で世界的に知られる漫画家・映画監督の大友克洋氏が原画・監修を手がけた東京・銀座駅のパブリック