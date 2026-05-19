メガネブランド「Zoff（ゾフ）」が、サンリオの人気キャラクター「ポチャッコ」とコラボレーションしたアイウェアコレクション「Zoff｜POCHACCO」を、5月22日（金）から全国のZoff店舗と公式オンラインストアで発売する。5月8日（金）からオンラインストアで先行予約受け付けが始まっている。「Zoff｜POCHACCO」“Icecream Collection”が登場(C)2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L670086今回は"Icecream Collection"をテ