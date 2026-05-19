記事ポイントAudiの最新ショールームコンセプト「Progressive Showroom Concept（PSC）」を岐阜エリアで導入車両内外360度を高画質映像で確認できる個室商談スペース「Customer Private Lounge（CPL）」を新設150kWの急速充電器を設置し、24時間対応のEVサポート体制が整備 岐阜市萱場南に位置するAudi正規販売店「Audi岐阜」が、2026年5月16日（土）にリニューアルオープンしました。Audiが世界的に展開を進める最新CI「Prog