記事ポイント一般社団法人 全日本スナック連盟が2026年7月20日（月・祝）に「東京スナックサミット2026」を開催約20名の名物ママが来場者同士をつなぐオープンなスナック空間が会場全体に広がる玉袋筋太郎・ピエール瀧が企業対抗カラオケ選手権第2回グランドチャンピオン大会に登場 スナックに縁がない人でも気軽に足を運べる「扉のないスナック」が、東京・港南に一日限りで出現します。全日本スナック連盟が主催する「東京