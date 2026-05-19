【スージー鈴木のゼロからぜんぶ聴くビートルズ】#51ジョージ・マーティンがリバプールの悪ガキから学んだ平凡を受け入れない信条特別編「5人目のビートルズ〜ブライアン・エプスタイン」?◇◇◇ビートルズを世界的音楽家に育て上げたキーパーソン、マネジャーのブライアン・エプスタインが亡くなったのは1967年8月27日のこと。32歳の若さだった。自殺説も流れたが、死因は薬物の過剰摂取とされている。また、そ