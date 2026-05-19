記事ポイント旨辛麺専門「有罪(YU-ZAI)」が2026年6月5日(金)、JR大阪駅西口直結のバルチカ03にグランドオープン看板メニューは税込1,200円の「ギルティラーメン」と、鶴橋ホルモンまぜそば発祥店「麺と肉だいつる」公認の「鶴橋ホルモンまぜそば」(税込1,300円)の2本柱オープン記念として「一生めし(小)」無料券を6月5日〜11日の7日間・人数制限なしで配布 旨辛麺専門の新ブランド「有罪(YU-ZAI)」が、2026年6月5日(金)にJR大