演歌歌手の大江裕が１９日、都内で「大江裕スペシャルライブａｔＧＩＮＺＡ」を開催。恩師・北島三郎への感謝の思いを語った。３年ぶりに原譲二（北島）が作詞・作曲した両Ａ面シングル「あばよさよなら／女の夜汽車」が、１３日に発売。レコーディングでは緊張したといい「自分の気持ちが出なくてつらい思いもしました」と裏話を明かした。北島からは「ようやく一人前の歌い手になってきた気がします」というコメントが届