記事ポイントタイのペット関連企業約50社が集結するオンライン商談会が2026年7月15日・16日に開催されますペットフード・ウェア・家具・玩具・衛生用品など幅広いカテゴリの製品が対象ですOEM・ODMや小ロット発注にも対応しており、全国から無料で参加できます 日本のペット関連市場が拡大を続けるなか、タイ王国大阪総領事館 商務部が主催するオンライン商談会が2026年7月に開催されます。タイのペット製品関連企業約50社が