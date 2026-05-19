演歌歌手の大江裕が１９日、都内で「大江裕スペシャルライブａｔＧＩＮＺＡ」を開催した。３年ぶりに恩師・原譲二（北島三郎）が作詞・作曲した両Ａ面シングル「あばよさよなら／女の夜汽車」（１３日発売）のリリースを記念して行われたライブ。満席となった会場で同曲や「糸」など全１３曲を歌唱した。３年ぶりの北島作品ということもあり、レコーディングは緊張したという大江。「先生に認めてもらえるような歌を歌いた