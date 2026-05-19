記事ポイント約12万件のコレクションから当日展示中の作品をリアルタイムでマッチングする新コンテンツ「とーはくワンダーウォール」が2026年6月30日に登場します研究員推薦・抽選形式など6種類の切り口から「その日の一点」を提案し、日本語・英語・中国語・韓国語の4か国語に対応しています国宝の高精細複製品をガラスケースなしで間近に鑑賞できるコーナーも継続して展示されます 東京・上野公園にある東京国立博物館（以