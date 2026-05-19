記事ポイント中京テレビが5月18日〜6月28日に「たびたビンゴキャンペーン」を実施対象番組を10分視聴するごとに抽選1回分を獲得、ビンゴ達成でプレゼントに応募できる賞品はカード型旅行券JTBトラベルギフト5万円分、期間中合計100名に当たる 中京テレビが、視聴しながら旅行券を狙えるキャンペーンを2026年5月18日（月）からスタートします。リモコンのdボタンひとつでビンゴゲームに参加できる仕組みで、テレビを見るほど当