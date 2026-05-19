◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島―ＤｅＮＡ（１９日・マツダスタジアム）広島は、佐々木泰内野手と中村奨成外野手を出場選手登録した。チームは直近の阪神３連戦（甲子園）で２勝１敗と勝ち越し。今月５日の抹消から２週間ぶりに１軍復帰した佐々木は「前のカードに勝ち越して、いい流れできてると思う。しっかりその流れに乗っていけるように」と意気込んだ。２年目の佐々木は開幕から４番を任されたものの、打率１割８分と低迷。