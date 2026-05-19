女優の福井裕子（ふくい・ゆうこ）さんが５日、食道がんのため死去した。７５歳だった。１９日、所属する円企画の公式サイトなどで発表された。同サイトでは、「かねてから病気療養中でございましたが去る令和八年五月五日享年七十五歳食道癌（がん）のため逝去致しました」と報告。「ここに生前のご厚誼に深謝し謹んでご通知申し上げます」とつづった。葬儀については故人の遺志により、近親者のみの家族葬で執り行われたと