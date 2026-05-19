記事ポイント長崎の洋館ホテル「セトレグラバーズハウス長崎」で茶道体験イベントが2026年6月3日に開催長崎県東彼杵町産のそのぎ抹茶を点てる体験とセトレオリジナルカヌレの試食がセットで3,000円（税込）各回定員5名の少人数制で、今後は隔週（月2回程度）の定期開催が予定されています 長崎市南山手町の丘上に立つ洋館風ホテル「セトレグラバーズハウス長崎」が、長崎県東彼杵町でそのぎ抹茶を生産するFORTHEESとのコラボ