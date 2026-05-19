国立がん研究センターは19日、2019〜23年に調査した国内の約5万例のがん遺伝子検査データ分析で、24年に公表した数値に誤りがあったと発表した。プログラムに誤りがあったためといい、治療薬の標的となる遺伝子変異があったのは全体の15.3％としていたが、正しくは21.5％だった。掲載された米科学誌キャンサーディスカバリーでも論文訂正を済ませた。がん種別では2種類で変異が見つかる割合を訂正。肺腺がんは67.3％、浸潤性の