卵の価格が1パックあたり309円となり、過去最高値に並びました。また、鶏もも肉も最高値を更新しています。農林水産省によりますと、今月11日から13日に販売された卵1パックあたりの平均価格は309円となりました。平年よりも21％高く、過去最高値に並んでいます。また、同時に発表された鶏もも肉の価格も100グラムあたり154円と、2月につけた最高値を更新しました。去年から今年にかけて相次いだ鳥インフルエンザの影響が残ってい