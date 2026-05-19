■MLBパドレス1ー0ドジャース（日本時間19日、ペトコ・パーク）【日程一覧】3連覇に挑む大谷翔平、山本由伸らのドジャース2026年 対戦カードドジャースの山本由伸（27）が敵地でのパドレス戦に今季9度目の先発登板。7回、107球を投げて、被安打3（1本塁打）、奪三振8、四死球2、失点1（自責点1）。今季最多の107球、7回1失点の好投も味方の援護に恵まれず4敗目を喫した。試合後、取材に応じた山本は「僕が初回に失投して、ホーム