タレントのユージとJOYが、きょう19日放送のABCテレビ『相席食堂』（後11：10※関西ローカル）に登場し、千鳥の大悟とノブが激突する事態となる。【動画】『相席食堂』ユージ＆JOYが登場千鳥がスタジオで激突の様子今回は、日々の育児を楽しみながら頑張るパパたちが相席旅に出る「イクメンパパ相席」をお届ける。福岡県北九州市小倉にやって来たのは、“ベスト・ファーザー イエローリボン賞”と“イクメン オブ ザイヤ