『新しい学校のリーダーズ』のSUZUKAさんが、自身のインスタグラムに眼鏡なしの姿を公開し、話題を呼んでいます。【写真を見る】【 新しい学校のリーダーズ・SUZUKA 】LAのステージで“眼鏡なし”熱唱ショット公開「カッコ良すぎて震える」「男前やんけ」とファン歓喜投稿された写真は5月16日にアメリカ・ロサンゼルスで開催された最大級の日本音楽フェス「Zipangu」に出演した際のもので、薄暗い照明の中で彼女の存在感が際立