先月末まで行われた女子サッカー・ＷＥリーグのクラシエカップで、RB大宮アルディージャWOMENが準優勝に輝いた。クラブ史上初のタイトルがかかった決勝で敗れはしたが、名門日テレ・東京ヴェルディベレーザを相手にＰＫ戦までもつれる熱戦を演じた。歴史の浅いクラブにとって「間違いなく、歴史を少しだけ動かした」（柳井里奈監督）瞬間だった。２０２１年の創設当初は、決まった練習場もクラブハウスもなかったという。転換