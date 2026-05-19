メジャーリーグで、「侍ジャパン」のメンバーがバットと守備で大活躍です。ブルージェイズの岡本和真（おかもと・かずま）選手（29）は、ファンに配布する用の自身のTシャツを着てアピール。現在、ホームランと打点はチームトップで、現地18日も1安打とバッティングでの活躍は続きます。ホームランが注目されるホワイトソックスの村上宗隆（むらかみ・むねたか）選手（26）はマルチヒット。ファーストの横を抜く痛烈な当たりを放つ