女優でタレントの鈴木紗理奈（48）は19日、TBS系「ゴゴスマ〜GOGO！Smile！〜」（月〜金曜午後1時55分）に生出演。学歴社会の理想と現実に対して正論を熱く語り、「すみませんこんな中卒で、正論ぶちかまして」と語るひと幕があった。この日の放送では、大手学習塾の元講師の男（35）が近大の入学試験のため、受験生になりすまして英検を受けたり出願したとして、偽計業務妨害などの疑いで18日、大阪府警に逮捕されたニュースを取