ドルトムントでプレイするドイツ代表FWカリム・アデイェミ（24）は今夏の去就が注目を集めている選手の一人だ。2022年夏よりドルトムントでプレイする同選手は爆発的なスピードが持ち味のアタッカーで、今シーズンはここまで公式戦39試合に出場して10ゴール6アシストを記録している。常にスタメンという立ち位置ではないものの、チームの貴重な戦力としてアデイェミは躍動している。そんな同選手の現行契約は2027年6月までと、今夏