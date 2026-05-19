ウナイ・エメリ率いるアストン・ヴィラは今夏MF守田英正を獲得できると自信を持っているようだ。英『Football Insider』が報じている。2022年夏よりプレイするスポルティングを今夏退団し、新天地が注目されている守田。今シーズンは公式戦49試合で1ゴール5アシストを記録しており、リーグ最終節では見事なバックヒールでのアシストも決めた。惜しくもW杯のメンバーには選ばれなかった守田だが、欧州での評価は高く、田中碧が所属