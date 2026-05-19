島田麻央がMLBの始球式を務めた(C)Getty Imagesフィギュアスケート女子の島田麻央（木下グループ）が、現地時間5月16日に行われたエンゼルスードジャース戦で始球式を務め、その様子が「木下グループ」所属の選手をマネジメントするKSMのインスタグラムでも公開されている。【写真】「ユニホーム姿すごくかわいいですよ」島田麻央、始球式の様子をチェックインスタには「マウンド上でのジャンプでは歓声が さ