◆東都大学野球春季リーグ戦最終週第１日▽中大６―５東洋大（１９日・神宮）第４週を終えて勝ち点１で最下位の可能性がある２校の戦いは、中大が先勝した。チームに勢いを与えたのは、４番・ＤＨの高橋徹平（２年＝関東第一）。１回２死二塁から先制の左前タイムリーを放つと、２―０の３回無死二塁では左中間を破る二塁打で２打点目を挙げた。その後も着実に加点し、４回で６―０と大きくリード。５回以降、東洋大の反撃に