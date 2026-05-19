◆ＪＥＲＡセ・リーグ【出場選手登録】▽阪神立石正広内野手▽ＤｅＮＡ竹田祐投手▽広島佐々木泰内野手、中村奨成外野手▽ヤクルト大道温貴投手、高橋奎二投手【出場選手登録抹消】なし◆パ・リーグ【出場選手登録】▽ソフトバンク近藤健介外野手▽オリックス山中稜真捕手▽楽天日當直喜投手、金子京介内野手▽西武武内夏暉投手【出場選手登録抹消】▽ソフトバンク高橋隆慶内野