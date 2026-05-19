今年のダイヤモンドＳで重賞を初制覇したスティンガーグラス（牡５歳、栗東・友道康夫厩舎、父キズナ）は、宝塚記念・Ｇ１（６月１４日、阪神競馬場・芝２２００メートル）で岩田望来騎手＝栗東・フリー＝と初コンビを組む。５月１９日、友道調教師が明らかにした。スティンガーグラスは天皇賞・春を目指していたが、最終追い切り後、歩様に違和感を生じて回避。目標を宝塚記念に切り替え、在厩で調整されている。