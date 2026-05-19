◆大相撲夏場所１０日目（１９日・両国国技館）東前頭１７枚目・藤凌駕（藤島）は、西前頭１２枚目・時疾風（時津風）を押し出し、勝ち越した。強い当たりから、はず押しで一気に勝利、２敗を守った。新入幕の先場所は負け越しており、幕内では初の勝ち越しとなった。「うれしいです。下から厳しく攻めたのがよかった。あとは思い切り自分の相撲を取るだけ」と、手応えをつかんだ様子だった。