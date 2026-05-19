フジテレビの榎並大二郎アナウンサー（40）が19日、自身のインスタグラムを更新。子育て真っ最中のオフショットを披露した。榎並アナは「明日も暑くなるそうです。そろそろ、スイカが恋しくなる季節ですね」と書き出し、生後7カ月になる第2子を抱いた写真をアップ。「熱中症にはお気をつけください」と呼びかけた。この投稿にフォロワーからは「可愛いぃぃぃ」「かわいいスイカちゃん」「素敵な親子写真ですね」「榎並さん楽