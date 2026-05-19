◆大相撲夏場所１０日目（１９日・両国国技館）東前頭１３枚目・琴栄峰（佐渡ケ嶽）は、西前頭１６枚目・竜電（高田川）を寄り切り、勝ち越し、２敗を守った。左下手を取り、右でおっつけて一気に勝負をつけた。「相手の上手を取らせなかったのがよかった。今場所は緊張せず、堂々と相撲が取れている」前日は東前頭１５枚目・翔猿（追手風）を、力強い突き押しで圧倒し、２敗に引きずり下ろし、自らと並んだ。兄の新関脇・琴勝