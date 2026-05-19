歌手の森口博子（57）が18日深夜放送のTOKYOFM「TOKYOSPEAKEASY」（月〜木曜深夜1・00）に出演。結婚観について語った。この日はタレントの森脇健児と出演。森脇とは互いにブレイクを果たしたフジテレビ「夢がMORI MORI」（1992〜1995年）で共演していた。森脇が現在の芸能界について「女性スタッフが多いもんね」ともらすと、森口は「やっぱり女性のパワーって、90年代からやっぱり働く女性、お子さんができても、社会